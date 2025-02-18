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Kardelenler 4. Bölüm Fragmanı

Kardelenler 4. Bölüm Fragmanı

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Giriş: 18.02.2025 11:50
Güncelleme:18.02.2025 11:50
Kebapçıda çıkan yangının içinde kalan Fatoş, apar topar hastaneye kaldırılırken, Arif ile Kahraman’ın arasındaki tartışma, hastane koridorlarına kadar sıçrar. Komadan uyanıp neye uğradığını şaşıran Arif’i, Menekşe’ler de daha da büyük bir şok beklemektedir. Gündoğan Koleji bursluluk sınavını kazanamayan Ferit ile Aysel, sonuçlara itiraz etmek üzere okulun yolunu tutarlar. Raci yanan dükkanını tadilat ettirmek isterken, ummadığı bir durumun içine çekilen Koray’ın ayağına büyük bir fırsat gelir. Yeni bir iş yapmak üzere sermaye bulan Çınar, ailesiyle birlikte beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.
Kardelenler 4. Bölüm Fragmanı
Kardelenler 4. Bölüm Fragmanı
Kardelenler 4. Bölüm Fragmanı
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