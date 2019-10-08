Hercai'nin Reyyan Şadoğlu'su (Ebru Şahin) kimdir? | Video

ATV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Hercai'nin Reyyan Şadoğlu'su (Ebru Şahin) kimdir? Reyting listelerinde zirveye damga vuran dizinin kadın başrolü Reyyan kendisini anlatıyor.

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in kim olduğu merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan Ebru Şahin ilk kez Kan Parası filmi ile seyirci karşısına çıktı. Birçok dizide roller alan Ebru Şahin, başrolünde yer aldığı Hercai dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine topladı. Başarılı oyuncu Ebru Şahin, Reyyan karakteri ile eski bir dava yüzünden kandırılan ve eve mahkum edilen birisini canlandırıyor. Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkındaki her şey haberimizin detaylarında…

Hercai dizisinde Reyyan karakterine can veren Ebru Şahin araştırılan konuların başında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi kısa sürede büyük bir başarı elde etmişti. Karakterleri ve başarılı performansları ile öne çıkan Hercai'de Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin de takdir edilen isimlerden oldu. Kısa sürede merak konusu olan Ebru Şahin'in daha önce Savaşçı ve İstanbullu Gelin gibi fenomen dizilerde de rol aldığı biliniyor. Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkında her şey haberimizde…

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

Ebru Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

REYYAN ŞADOĞLU KARAKTERİ

Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızıdır Reyyan. Masum, saf ve temiz bir genç kızdır. Ailesine ve etrafındaki herkese sevgiyle bağlıdır. Ancak annesinden babasından, kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi Nasuh Şadoğlu'ndan asla görememiştir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!

HERCAİ OYUNCULARI

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.