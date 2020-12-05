Hercai dizisinin 50. bölümünde o an! Reyyan Mahfuz'un kim olduğunu öğreniyor...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de önemli bir gelişme yaşandı. Hercai dizisinin 50. bölümünde Azize ve Nasuh büyük bir şok yaşamaktadırlar. Nasuh, Azize’nin aslında Ayşe olduğunu, Azize ise seneler önce öldü zannettiği oğlunun Hazar olduğunu öğrenmiştir. Mahmut’a verdiği emirden dolayı pişman olan Azize ona ve Hazar’a ulaşmaya çalışır ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Aslan’ın ölümünden Azize’yi sorumlu tutan Füsun ise onunla ilgili planlar içerisindedir. Reyyan ve Miran bir yandan etraflarında olup bitenle mücadele ederken bir yandan da bebeklerinin heyecanı içerisindedirler. Reyyan’ın aşermeleri ve duygusallaşması Miran’ı hem eğlendirir hem de heyecanlandırır. Sevdiği kadını mutlu edebilmek için çırpınır. Her zamanki gibi en büyük desteği ise Fırat’tır. Esma bir yol ayrımındadır, Fırat’a ya büyük sırrını açıklayacak ya da sonsuza dek susacaktır. Ona her şeyi anlatması gerektiğini söyleyen hiç beklemediği biri olur. Bu arada her şeyin bittiğini düşünen Azize de geri dönüşü olmayan bir yola çıkar. Böylece tüm yaptıklarını affettirebileceğini umar. Ancak yolun sonunda onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de önemli bir gelişme yaşandı.

Hercai dizisinin 50. bölümünde Azize ve Nasuh büyük bir şok yaşamaktadırlar.

Nasuh, Azize'nin aslında Ayşe olduğunu, Azize ise seneler önce öldü zannettiği oğlunun Hazar olduğunu öğrenmiştir.

Mahmut'a verdiği emirden dolayı pişman olan Azize ona ve Hazar'a ulaşmaya çalışır ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Aslan'ın ölümünden Azize'yi sorumlu tutan Füsun ise onunla ilgili planlar içerisindedir.

Reyyan ve Miran bir yandan etraflarında olup bitenle mücadele ederken bir yandan da bebeklerinin heyecanı içerisindedirler. Reyyan'ın aşermeleri ve duygusallaşması Miran'ı hem eğlendirir hem de heyecanlandırır.

Sevdiği kadını mutlu edebilmek için çırpınır. Her zamanki gibi en büyük desteği ise Fırat'tır. Esma bir yol ayrımındadır, Fırat'a ya büyük sırrını açıklayacak ya da sonsuza dek susacaktır. Ona her şeyi anlatması gerektiğini söyleyen hiç beklemediği biri olur. Bu arada her şeyin bittiğini düşünen Azize de geri dönüşü olmayan bir yola çıkar. Böylece tüm yaptıklarını affettirebileceğini umar. Ancak yolun sonunda onu büyük bir sürpriz beklemektedir.