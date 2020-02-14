Hercai 32. yeni bölüm sosyal medyaya sızdı! 14 Şubat Sevgililer Günü sahnesi sosyal medyayı salladı |Video

ATV ekranında son iki sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizisi Hercai'nin 14 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak olan 32. yeni bölümü sosyal medyaya sızdı. Diziden sızan 14 Şubat Sevgililer Günü sahnesi ise sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenen videolar arasında girdi.

Hercai'nin yeni bölümü sosyal medyaya sızdı!

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Hercai, bu akşam 32. Bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İntikamdan doğan imkansız bir aşkın konu alındığı Hercai'nin yeni bölümünde izleyiciyi bir de sürpriz bekliyor.

HERCAİ'DEN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL SÜRPRİZ!&NBSP;

Televizyondaki başarısını dijitalde de taçlandıran, YouTube ve sosyal medyada kırılmadık rekor bırakmayan Hercai'nin hayranlarına dizinin yapımcısı Banu Akdeniz'den 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir sürpriz geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akdeniz, Miran ve Reyyan'ın ilk sevgililer gününden romantik anlarını takipçileriyle paylaştı. Videoya "Çalışmaya devam ederken 32.Bölümden 40 saniye bizi akşama hazırlar mı? Sevgililer gününün hakkını verelim mi Hercai Fandom?" yazan Banu Akdeniz'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Duştan çıkan Reyyan, Miran'ı karşısında görünce şaşkına döndü. Miran'ın ise Reyyan'ın güzelliği karşısında adeta nutku tutuldu. Paylaşım, bu akşam aşk dolu bir bölüm olacağının habercisi gibiydi. Miran ve Reyyan'ın sevgililer gününde neler yaşayacağı merak konusu oldu.

HERCAİ'NİN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Miran, bu ortaklığa devam edeceklerse özellikle Reyyan'ın zarar görmesini engellemek için Hazar'dan yaptıkları anlaşmayı herkesten saklamasını ister ancak verilen bu karar, Reyyan'ın yaşadığı hayal kırıklığını düzeltmek için Miran'ın Reyyan'a yaklaşmasını zor duruma düşürür. Kızının ve Miran'ın ayrı kaldıkları her an acı çekmesine dayanamayan Hazar, intikamı bitirmek uğruna bile olsa bu sevdanın yarım kalmasına razı olmaz ve ikiliyi bir araya getirmek için kolları sıvar. Azize'nin kurduğu oyunla Aslanbey konağına geri dönmek zorunda kalan Elif'in duydukları canını fena halde yakar. Artık sevdiklerinin hayatını babaannesinin oyunlarıyla tehlikeye girmesini istemeyen Elif, intikamı bitirmek için Azize'nin hiç beklemediği bir karşılık verir. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Azat, aynı acıları Elif'in de yaşamaması için yeni kararlar alır ancak bu durum Handan'ın hiç hoşuna gitmez ve Şadoğlu ailesinde yeni bir krizin baş göstermesine sebep olur. Bu sırada iki ailenin gündemine yönetim kurulu başkanlık seçimi haberi boma gibi düşer. Yeniden başkan olacağına kesin gözüyle bakan Azize, yaptıkları yüzünden kendisini hedef alan Gönül'ün hamlesiyle en değerli kalesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Sevdiği kadının hayallerini gerçekleştirmek için yaşanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakan Miran, geçirecekleri ilk sevgililer gününde Reyyan'a hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlar.

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Hercai yeni bölümüyle Cuma 20.00'de atv'de!