Ben seni asla bırakmam! | Hercai 31. bölüm!

"Bize yol gösteren tek şey bizim sevdamız..." Hercai 31. son bölümde Miran ve Reyyan arasında yaşanan duygusal sahneler geceye damgasını vurdu. İkilinin birbirine verdiği aşk sözleri izleyenleri duygulandırdı. Dizide bu hafta; mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir.