Azize ve Hanife yüzleşiyor! "Sen bana ihanet ettin!" - Hercai 31. bölüm

"Sen bana ihanet ettin!" Azize ve Hanife yüzleşiyor! Hercai 31. bölümde Azize ve Hanife'nin yüzleşme sahnesi geceye damgasını vurdu. Her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai dizisi Cuma akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizide bu hafta; Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller. İşte, Hercai 31. bölümden özel sahneler...