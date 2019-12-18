Hercai yeni bölüm son fragmanı yayınlandı | Hercai 26. bölüm 2. fragmanı izle!

Hercai 26. son bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hercai 26. yeni bölüm son fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Hercai’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai’nin 26. yeni bölüm 2. fragmanı merakla bekleniyordu. Hercai 26. yeni bölüm fragmanında; "Ben seni çok sevdim..." sözü dikkat çekiyor. Başrollerinde Akın Aközü ve Ebru Şahin’in oynadığı Hercai dizisinin 26. yeni bölümü 20 Aralık Cuma akşamı ATV ekranlarında olacak. İşte, Hercai 26. yeni bölümü son fragmanı!