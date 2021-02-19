Hercai 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Hercai 60. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Diziseverler tarafından yakından takip edilen Hercai'nin yeni fragmanında "Sana baktıkça nefesim kesiliyor..." sözü dikkat çekiyor. İşte 21 Şubat Pazar akşamı izleyicisiyle buluşacak olan Hercai'nin yeni bölüm fragmanı... Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verir. Ancak ondan bir isteği olacaktır. Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh'un çiftlik evine koşmalarına neden olur. Karşısında gördüğü manzara Hazar'ı şoke edecektir. Yaren'in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun'u durdurur. Dilşah, Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran'ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir. Füsun ve Dilşah hesaplaşmasında neler olacak? Azize Miran'ın şartını kabul edecek mi?