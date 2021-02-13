Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı | Hercai yeni bölüm fragmanı

Hercai 59. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen 59. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Yeni bölüm fragmanına "Beni ardında bıraktın Miran..." sözleri damga vurdu. İşte Hercai'nin 59. bölüm fragmanı...

Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler.

Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir. Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır.