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Hercai 59. bölüm 2.fragmanı yayınlandı | Hercai yeni bölüm fragmanı

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Giriş: 13.02.2021 11:15
Hercai 59. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin fenomen dizisi Hercai'nin heyecanla beklenen 59. bölüm fragmanına "Öldür beni..." sözleri damga vurdu. İşte Hercai'nin 59. bölüm fragmanı...

Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler. Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir. Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır.

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