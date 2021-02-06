Hercai 58. bölüm fragmanı yayınlandı | Hercai yeni bölüm fragmanı

Hercai 58. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen 58. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Yeni bölüm fragmanına Miran'ın "Benden bir şey mi saklıyorsun Reyyan?" sözleri damga vurdu. İşte Hercai'nin 58. bölüm fragmanı...

Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır.

Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır. Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.