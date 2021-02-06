Hercai 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Hercai yeni bölüm fragmanı

Hercai 58. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanına Miran'ın ''Öldürmek istiyormuşsun beni, buradayım...'' sözleri damga vurdu. İşte Hercai'nin 58. bölüm 2. fragmanı...

Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır. Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.