30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Hercai Videoları Hercai 57. bölüm fragmanı yayınlandı | Hercai yeni bölüm fragmanı

Hercai 57. bölüm fragmanı yayınlandı | Hercai yeni bölüm fragmanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2021 10:05
Hercai 57. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Yeni bölüm fragmanına "Bundan sonra, sevdiklerime gelecek en ufak zararda ben bağışlamam!” sözleri damga vurdu. İşte Hercai'nin 57. bölüm fragmanı...

Miran geçirdiği kazanın ardından bir türlü kendine gelemez, müdahalelerin yetersiz kaldığı anda Reyyan devreye girer ve aşklarından aldığı kuvvetle bir mucizeye sebep olur. Olanların kazadan ibaret olmadığı aşikardır. Reyyan öğrendiklerinden sonra Füsun'un karşısına dikilir ve hesap sorar.

Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir. Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen Yaren ise sonunda dayanamaz ve Füsun'a bir itirafta bulunur. Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır. Bu korku ona çok büyük bir hata yaptırır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hercai 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai
Hercai
Hercai 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 56. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 56. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 55. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 55. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan ile Miran...
Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan ile Miran...
Hercai 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Hercai 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 52. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 52. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 51. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 51. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai'de o an! Reyyan gerçeği öğreniyor
Hercai'de o an! Reyyan gerçeği öğreniyor
Daha Fazla Video Göster