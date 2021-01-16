16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Hercai Videoları Hercai 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "İzin ver yüzünü göreyim...''

Hercai 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "İzin ver yüzünü göreyim...''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2021 11:48
Güncelleme:16.01.2021 11:57
Hercai 55. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran büyük bir şok yaşarken, annesi ile arasında geçen ''Sana sarılmam, dokunmam ama izin ver yüzünü göreyim...'' diyaloğu fragmana damga vurdu. İşte Hercai'nin yeni bölüm fragmanı...

Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hercai 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 55. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 55. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan ile Miran...
Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Reyyan ile Miran...
Hercai 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Hercai 54. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 52. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 52. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 51. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 51. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai'de o an! Reyyan gerçeği öğreniyor
Hercai'de o an! Reyyan gerçeği öğreniyor
Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı!
Miran ile Hazar yüzleşti
Miran ile Hazar yüzleşti
Hazar, çocuklarını Miran'a emanet etti
Hazar, çocuklarını Miran'a emanet etti
Miran Hazar Bey'e ilk kez baba dedi
Miran Hazar Bey'e ilk kez baba dedi
Daha Fazla Video Göster