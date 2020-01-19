Hercai 29. bölüm fragmanı izle! Reyyan alevler içerisinde.. Reyyan ölecek mi?

"Miran'ın Hazar Bey'in oğlu olduğunu herkes öğrenecek!" Hercai 29. bölüm fragmanı izle! ATV'nin sevilen dizisi Hercai 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Reyyan'ın yanan bir evde alevler içinde kaldığı görülüyor. Miran, Reyyan'ı kurtarmak için alevlerin içine dalarken, Reyyan ölecek mi sorusu gündeme geliyor. Zehra ise Azize'nin yıllardır sakladığı sırrı açığa çıkarıyor. Miran'ın Hazar Bey'in oğlu olduğu açığa çıkıyor. İşte, 24 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak Hercai 29. yeni bölüm fragmanı izleme sayfası! Dizinden özel sahneleri ahaber.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.

"Miran'ın Hazar Bey'in oğlu olduğunu herkes öğrenecek!" Hercai dizisinin 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde alevler içinde kalan Reyyan ölecek mi?

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai dizisi 2. sezonunda da ATV ekranında cuma akşamlarının vazgeçilmezi oldu.

Dizinin başrollerini Akın Akınözü, (Miran Aslanbey) Ebru Şahin, (Reyyan Şadoğlu) Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.