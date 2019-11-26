Hercai 23. bölüm yeni fragmanı yayınlandı | Hercai son fragman izle

Hercai 23. yeni bölüm son fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 23. yeni bölüm 2. fragmanı büyük bir merakla bekleniyordu. 22. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Hercai'nin 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 23. yeni bölüm son fragmanında "Biz ne kadar istesek de birbirimizden gidemeyiz Reyyan..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai'nin merakla beklenen 23. yeni bölüm son fragmanı... İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 22. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 23. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.