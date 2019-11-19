Hercai 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Hercai'de gerçekler ortaya mı çıkıyor?

Hercai 22. yeni bölüm son fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 22. yeni bölüm 2. fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. 21. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Hercai'nin 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 22. yeni bölüm fragmanında "Miran, Hazar ile Dilşah'ın oğlu!" sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai'nin merakla beklenen 22. yeni bölüm fragmanı... İntikamdan doğan imkanız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 21. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve Hercai 22. yeni bölüm fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.