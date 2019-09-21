Hercai 13. yeni bölüm tek parça kesintisiz izle! Hercai son bölüm

Atv ekranlarının vatandaşlar tarafından merakla izlenen Hercai dizisinin yeni sezon 13. yeni bölümü yayınlandı. Hercai yeni sezon 13. bölümünde Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek? Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı? Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi? Hercai dizisinin yeni sezon 13. yeni bölümü ilk bölümü atv ekranlarında 20 Eylül Cuma 20.00’de ekranlara geldi. Hercai, 13. yeni bölümünü tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...