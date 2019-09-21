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21.09.2019

Hercai son bölümde nefes kesen sahne! Miran Aslanbey'e pusu kurdular |Video

Hercai yeni sezon ilk bölümünde nefes kesen sahne! Miran Aslanbey'e pusu kurulan sahne sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. ATV ekranında Hercai fırtınası yeni sezonda da esmeye devam ediyor. Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezon ilk bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,56 izlenme oranı ve % 22,22 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Hercai'de Miran Aslanbey'in pusuya düşürülüp kurşunlanma sahnesi nefesleri kesti. İşte Hercai'de nefes kesen o sahne...

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