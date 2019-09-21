BİZE ULAŞIN
21.09.2019
Hercai son bölümde nefes kesen sahne! Miran Aslanbey'e pusu kurdular |Video
Hercai yeni sezon ilk bölümünde nefes kesen sahne! Miran Aslanbey'e pusu kurulan sahne sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. ATV ekranında Hercai fırtınası yeni sezonda da esmeye devam ediyor. Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezon ilk bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,56 izlenme oranı ve % 22,22 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Hercai'de Miran Aslanbey'in pusuya düşürülüp kurşunlanma sahnesi nefesleri kesti. İşte Hercai'de nefes kesen o sahne...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.