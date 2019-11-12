Tufan'ın acı yüzleşmesi! | EDHO 147. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Tufan'ın acı yüzleşmesi! Altan, Tufan'ın yeğeni Kemal'i öldürüyor. ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 147. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.