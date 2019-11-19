Tefo yaşam mücadelesi veriyor! | EDHO 148. yeni bölüm

Tefo yaşam mücadelesi veriyor! Tufan, Tefo'yu ziyaret ediyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 148. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.