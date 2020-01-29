Şahin Ağa'dan iki arkadaş hikayesi... | EDHO 154. bölüm

Şahin Ağa'dan iki arkadaş hikayesi... "Gidene de zor, kalana da zor..." | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 154. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.