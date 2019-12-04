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04.12.2019

Hayriye Hatun, Hızır o! | EDHO son bölüm

Hayriye Hatun, Hızır o! Emine, Haşmet ile arasında geçenleri Hızır'a anlatıyor! | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 150. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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