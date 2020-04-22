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EDHO 164. yeni bölüm | Hızır'ı devirelim!
ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. EDHO'nun 164. yeni bölümünde "Hızır'ın aldığı yanlış kararlar bizi bu noktaya getirdi." sözü dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 164. yeni bölümüne ait özel videoları ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.
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