27 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.10.2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145.bölüm yeni fragmanı izle!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz2ın 145.bölümünün yeni fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 145.bölüm yeni fragmanında ''Altan her yerden saldırıyor'' sözü dikkat çekiyor. EDHO 145.yeni bölüm fragmanı izle...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hızır, Tipi'nin nerede olduğunu açıklıyor!
Hızır, Tipi'nin nerede olduğunu açıklıyor!
Sevda, Feyyaz'dan gerçeği öğreniyor
Sevda, Feyyaz'dan gerçeği öğreniyor
Boran ile Behzat'a infaz emri!
Boran ile Behzat'a infaz emri!
Hızır, Boran ve Behzat'ı uyarıyor!
Hızır, Boran ve Behzat'ı uyarıyor!
Bu işin arkasında Haşmet Façalı var!
"Bu işin arkasında Haşmet Façalı var!"
Altan, Hızır'ın oyununu bozuyor!
Altan, Hızır'ın oyununu bozuyor!
Büyük yüzleşme! Sevda ve Hızır...
Büyük yüzleşme! Sevda ve Hızır...
Çakırbeyliler'den hesap soruyor!
Çakırbeyliler'den hesap soruyor!
Feyyaz'ın ölümü evde kriz yarattı
Feyyaz'ın ölümü evde kriz yarattı
İşte Ünal Kaplan'ın veliahtı!
İşte Ünal Kaplan'ın veliahtı!
EDHO 144.yeni bölüme damga vuran sahne! Boran ve Behzat'ın başı dertte!
EDHO 144.yeni bölüme damga vuran sahne! Boran ve Behzat'ın başı dertte!
EDHO 144. yeni bölüm kesintisiz full izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça
EDHO 144. yeni bölüm kesintisiz full izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça
Daha Fazla Video Göster