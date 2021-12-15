15 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Destan Videoları Destan 5. yeni bölüm son fragman yayınlandı! Destan'ın yeni bölümü nefes kesecek "Çünkü içimde bir Han var!"

Destan 5. yeni bölüm son fragman yayınlandı! Destan'ın yeni bölümü nefes kesecek "Çünkü içimde bir Han var!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2021 01:47
Güncelleme:15.12.2021 01:49
İlk dört bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan ATV'nin yeni dizisi Destan'ın 5. yeni bölüm yayınlandı. Destan'ın yeni fragmanında, "Çünkü içimde bir Han var!" sözleri dikkat çekti. Destan 5. yeni bölüm son fragman izle...
Destan 5. yeni bölüm son fragman yayınlandı
Destan 5. yeni bölüm son fragman yayınlandı
Akkız gözyaşlarını tutamadı
Akkız gözyaşlarını tutamadı
Akkız ve Temur’un düellosu soluk kesti
Akkız ve Temur'un düellosu soluk kesti
Destan 4.Bölüm fragmanı!
Destan 4.Bölüm fragmanı!
Destan 4. yeni bölüm fragmanı izle
Destan 4. yeni bölüm fragmanı izle
Batuga Akkız’ı kurtarmak için kendini ortaya attı
Batuga Akkız’ı kurtarmak için kendini ortaya attı
Batuga, Akkız’ın esaretine ortak oldu
Batuga, Akkız'ın esaretine ortak oldu
Destan 3. yeni bölüm son fragman yayınlandı!
Destan 3. yeni bölüm son fragman yayınlandı!
Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı
Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı
Batuga ilk kez konuştu sosyal medya yıkıldı
Batuga ilk kez konuştu sosyal medya yıkıldı
Destan 3. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı
Destan 3. yeni bölüm fragman videosu yayınlandı
Akkız düşmanının eline böyle esir düştü!
Akkız düşmanının eline böyle esir düştü!
Daha Fazla Video Göster