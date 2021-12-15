Destan 5. yeni bölüm son fragman yayınlandı! Destan'ın yeni bölümü nefes kesecek "Çünkü içimde bir Han var!"

İlk dört bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan ATV'nin yeni dizisi Destan'ın 5. yeni bölüm yayınlandı. Destan'ın yeni fragmanında, "Çünkü içimde bir Han var!" sözleri dikkat çekti. Destan 5. yeni bölüm son fragman izle...