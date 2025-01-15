Bir Gece Masalı 19. Bölüm Fragman

Mahir’in kan vererek Kürşat’ın hayatını kurtarması Canfeza’nın babasına karşı olan öfkesini daha da biler. Kürşat kızını yavaş yavaş kaybetmektedir. Mahir ise annesi ile Canfeza arasında kalmıştır. Süreyya’yı ikna etmeye çalışırken bir yandan da Canfeza’nın bunu duymaması için onu evden uzaklaştırır. Ancak Canfeza’dan bir gece bile ayrı kalamayan Mahir’i Kürşat’ın evinde zorlu bir gece beklemektedir. Mahir’in Canfeza’ya dükkan sürprizi ve aralarında giderek derinleşen bağla birlikte baş başa bir gece geçirme planları ise şoke eden sırlara ve istenmeyen misafirlere gebedir.