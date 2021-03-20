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AkıncıAkıncı 13.bölüm fragmanı yayınlandı! “Kararını ver; Fatih olarak mı kalacaksın, yoksa Akıncı mı?”

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Giriş: 20.03.2021 00:57
Güncelleme:20.03.2021 00:57
Akıncı 13. yeni bölüm fragmanı izle! Sıra dışı konusu ve aksiyon sahneleriyle ilgiyle takip edilen Akıncı'nın 13. bölüm  fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanına,“Kararını ver; Fatih olarak mı kalacaksın, yoksa Akıncı mı?” sözü damga vurdu. İşte Akıncı 13. yeni bölüm fragmanı....

Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız'ın başrolü paylaştığı Akıncı 13.bölüm fragmanı yayında. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken Akıncı'nın yeni bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanacak...

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