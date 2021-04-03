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Akıncı 15. bölüm fragmanı yayınlandı: "Oyun bitti"

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Giriş: 03.04.2021 00:40
ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 14. bölümü nefesleri keserken 15. yeni bölüm fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Oyun bitti” başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI'nın yeni bölüm fragmanı izle...

ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 14. bölümü nefesleri keserken 15. yeni bölüm fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Oyun bitti" başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI'nın yeni bölüm fragmanı izle...

14.BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

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