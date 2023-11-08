08 Kasım 2023, Çarşamba
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Müge Anlı'daki Yusuf Kavuk'un kaybında çarpıcı iddia: “Üstü başı kan içinde geldi”
Aşçının son görüştüğü kişiyi tanıyan gizli tanıktan Müge Anlı ekibine çarpıcı açıklamalar geldi. Harun Ateş'le Derya Hanım'ın görüştüğünü ama bu olay gün yüzüne çıktığı için görüşmediklerini söyledi. Harun Ateş'in kendisini askeri personel olduğunu sonra atıldığını anlattığını da söyleyen tanık, Derya Hanım'ın ve Harun'un lüks araçlarının da olduğunu anlattı. Harun Ateş'in sinirli ve öfkeli bir insan olduğunu mülayim olmadığını ve yaz aylarında güzellik merkezine kanlı kıyafetlerle geldiğini kendilerine 'kurban kestiğimiz için böyle geldim' dediğini söyledi.