Akılalmaz görüntüler! Yatalak anneye işkence: Cani doktor evlat annesini komaya soktu

Denizli'de kan donduran bir olay yaşandı. Doktor olan şizofreni hastası cani evlat, yaklaşık 2 saat boyunca "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyerek annesini darp etti. İşkence sonrası yatalak kadının, geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya girdiği bildirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde, aldığı darbelerin ardından "Allah" diyerek feryat eden kadının anları yürekleri dağladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi