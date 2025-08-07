Viral Galeri Viral Liste Akılalmaz görüntüler! Yatalak anneye işkence: Cani doktor evlat annesini komaya soktu

Denizli'de kan donduran bir olay yaşandı. Doktor olan şizofreni hastası cani evlat, yaklaşık 2 saat boyunca "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyerek annesini darp etti. İşkence sonrası yatalak kadının, geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya girdiği bildirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde, aldığı darbelerin ardından "Allah" diyerek feryat eden kadının anları yürekleri dağladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.08.2025 15:49
Kan donduran olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı

. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

"PARA BUL, PARA BUL BANA"

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi.

