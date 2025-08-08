08 Ağustos 2025, Cuma
Acı haberi kızı duyurdu! Münir Özkul'un eşi Umman Özkul vefat etti | Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?
Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler', 'Mavi Boncuk' gibi Yeşilçam'a damga vuran filmlerle yer alan usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrıca Umman Özkul'un cenaze programı da belli oldu. İşte detaylar...
