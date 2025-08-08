08 Ağustos 2025, Cuma

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Acı haberi kızı duyurdu! Münir Özkul'un eşi Umman Özkul vefat etti | Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

Acı haberi kızı duyurdu! Münir Özkul'un eşi Umman Özkul vefat etti | Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler', 'Mavi Boncuk' gibi Yeşilçam'a damga vuran filmlerle yer alan usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrıca Umman Özkul'un cenaze programı da belli oldu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.08.2025 00:00 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 00:29
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul neden vefat etti! Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Münir Özkul, 94 yıllık ömrü boyunca sinemaya damga vuran pek çok karaktere hayat verdi. Herkesin gönlüne taht kuran Münir Özkul, 2018 yılında hayatını kaybetmişti.

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul neden vefat etti! Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul neden vefat etti! Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

Acı haberi, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güner Özkul, açıklamasında "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul neden vefat etti! Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI
Tarih: 8 Ağustos 2025

Yer: Zincirlikuyu Camii

Namaz: Öğle namazını müteakip

Defin yeri: Kilyos Mezarlığı

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul neden vefat etti! Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

UMMAN ÖZKUL KİMDİR?
Umman Özkul (tam adıyla Umman Altınay Özkul), Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un eşidir. 1986 yılında evlendikleri Münir Özkul ile 40 yıla yakın bir evlilik sürdürmüşlerdir.

Özellikle aralarındaki 25 yaşlık yaş farkı, dönemin magazin basınında sıkça gündeme gelmiş, ancak bu fark uzun ve sadık bir beraberliğe engel olmamıştır. Umman Özkul, Münir Özkul'un hayatının son yıllarında da en büyük destekçisi olmuş, sanatçının vefatının ardından da onun mirasına sahip çıkmıştır.

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul neden vefat etti! Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

NEDEN VEFAT ETTİ?
Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 2025 yılında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul neden vefat etti! Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

Yeşilçam'ın yıldızı Münir Özkul 5 Ocak 2018 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu, 7 Ocak 2018'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliği ve Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bakırköy Mezarlığı'na defnedilmişti.

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul neden vefat etti! Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

İki eşten geriye fotoğrafları kaldı.

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul neden vefat etti! Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

İşte o kareler...