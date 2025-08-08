Acı haberi kızı duyurdu! Münir Özkul'un eşi Umman Özkul vefat etti | Hastalığı neydi, cenaze programı belli oldu mu?

UMMAN ÖZKUL KİMDİR?

Umman Özkul (tam adıyla Umman Altınay Özkul), Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un eşidir. 1986 yılında evlendikleri Münir Özkul ile 40 yıla yakın bir evlilik sürdürmüşlerdir.

Özellikle aralarındaki 25 yaşlık yaş farkı, dönemin magazin basınında sıkça gündeme gelmiş, ancak bu fark uzun ve sadık bir beraberliğe engel olmamıştır. Umman Özkul, Münir Özkul'un hayatının son yıllarında da en büyük destekçisi olmuş, sanatçının vefatının ardından da onun mirasına sahip çıkmıştır.