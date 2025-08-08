Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de nefeslerin tutulduğu anlar! Galatasaray sorusu ekrana kilitledi: Cevap herkesi şoke etti

atv'nin Perşembe ve Pazar akşamlarının en çok izlenen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 7 Ağustos akşamı da unutulmaz anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Mehmet Filiz Şerif isimli yarışmacı 200 bin TL değerindeki Galatasaray sorusunda futbol bilgilerini tazelerken doğru yanıtı bulabilmek için çift cevap joker hakkını kullandı fakat hiç beklemediği bir yanıtla geceye veda etti. O sorunun yanıtı ise görenleri şoke etti. İşte Milyoner'e damgasını vuran o soru ve cevabı...

Giriş Tarihi: 08.08.2025 04:34 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 04:42
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her Perşembe ve Pazar akşamı seyircisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Sevilen yarışmada bu hafta yarışan Mehmet Filiz Şerif, baraj sorusunu geçmesinin ardından karşısına çıkan 200 bin TL değerindeki 8'nci soruda futbol bilgisiyle hafızasını tazeledi.

GALATASARAY SORUSU BAŞINI YAKTI

Şerif, karşısına çıkan soruda ilk olarak yanıtı hatırlamaya çalıştı fakat bilmesine rağmen emin olamadığını belirterek çift cevap joker hakkını kullandı.

İŞTE O SORU

Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihindeki ilk amblem, ağzında futbol topu olan hangi hayvanın bir tasviriydi?

A- Kanarya
B- Boğa
C- Kartal
D- Aslan

ÇİFT CEVAP JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı, kullandığı joker hakkında ilk olarak b-) Boğa yanıtını verdi. Seçeneğin yanlış çıkmasının ardından D- Aslan yanıtını seçen Şerif soruyu yanlış cevap vermesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Sevilen yarışmacı doğru yanıtı görmesiyle ise şaşkınlığını gizleyemedi.

MİLYONER'DE GALATASARAY SORUSU EKRANA KİLİTLEDİ

