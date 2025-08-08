Milyoner'de nefeslerin tutulduğu anlar! Galatasaray sorusu ekrana kilitledi: Cevap herkesi şoke etti
atv'nin Perşembe ve Pazar akşamlarının en çok izlenen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 7 Ağustos akşamı da unutulmaz anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Mehmet Filiz Şerif isimli yarışmacı 200 bin TL değerindeki Galatasaray sorusunda futbol bilgilerini tazelerken doğru yanıtı bulabilmek için çift cevap joker hakkını kullandı fakat hiç beklemediği bir yanıtla geceye veda etti. O sorunun yanıtı ise görenleri şoke etti. İşte Milyoner'e damgasını vuran o soru ve cevabı...
Giriş Tarihi: 08.08.2025 04:34
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 04:42