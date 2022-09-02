02 Eylül 2022, Cuma
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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde görgü tanığı tüm yalanları ortaya çıkardı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın cinayeti bir kez daha masaya yatırılırken şüphelerin odağındaki şüpheli sevgilisi Cemal Durmaz Fatma Karadağ ile karşı karşıya geldi. Canlı yayında yaşanan yüzleşmede taraflar birbirini suçlarken çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Yayına bağlanan görgü tanığı, Cemal ve Fatma’nın imam nikahıyla evli olduklarını ifade ederken, yalanlarını da tek tek ortaya çıkardı.