Müge Anlı'da bir mucize daha gerçeğe dönüştü

atv ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Saime Bora ve ailesinin yürek burkan yaşam mücadelesi, mutlu sonla noktalandı. Sağlıksız koşullarda yaşam savaşı veren Bora ailesi için Hayrabolu Kaymakamlığı ve Bakanlık harekete geçti. Aile, yaşanmaz denilen evden, pırıl pırıl bir eve yerleştirildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranırken bulunan Saime Bora'nın ardından, ailenin yaşadığı barınma sorunu yeni bir dramı ortaya çıkardı.

Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan Bora ailesinin dramı, izleyicileri derinden etkiledi. Canlı yayında paylaşılan detayların ardından ilgili bakanlık harekete geçti.

Yetkililerin, ailenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli sosyal desteklerin sağlanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Başından bu yana süreci takip eden Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, ortaya çıkan tablodan aileye yeni bir bulunması için ekiplerini seferber etti. Neticesinde güzel haber geldi. Samime Bora ve ailesinin artık sağlıklı koşullar altında sürdürecekleri yeni hayatlarına ilk adım atıldı. Yeni evlerine yerleşen aile Müge Anlı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

