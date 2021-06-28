Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde şok eden telefon detayı! Anlattıkları yalan çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Büyükşen cinayeti, tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. 3 yıl önce Konya’da işlenen cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Cinayet şüphelisi gelin Betül Büyükşen’in cinayetten sonra yaptığı telefon görüşmesi şüpheleri arttırdı. Yaptığı görüşmeyi önce inkar eden Büyükşen, daha sonra ise kardeşinin kendi telefonundan arama yaptığını iddia etti. Betül Büyükşen, kardeşi ve Mehmet Ali arasında yaşanan telefon görüşmesini anlatırken Müge Anlı, o akşam Mehmet Ali’nin çalan telefonu açmadığını, anlattıklarının yalan olduğunu belirtti.