Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan'ın nişanlısı gözaltına alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mülkiye Kazan olayı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Şanlıurfa'da yaşayan Mülkiye Kazan, ihanete uğradığı iddiasıyla sık sık tartıştığı nişanlısından gelen telefonla evinden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. 36 gündür hiçbir haber alınamayan genç kızın ailesi, nişanlısı Mustafa'dan şüphelendiklerini iddia ederek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Mustafa, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmak için yola çıktığı sırada emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Mustafa'nın babası, oğlunun yolda ifade için alındığını, her zaman burada olduklarını, ne biliyorsa onu söyleyeceklerini dile getirdi. Mustafa emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe karakoluna götürüldü. Mustafa'nın amcası da yeğeninin o gün kendi yanında olduğunu, su tesisatı yaptıklarını iddia etti.