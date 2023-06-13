13 Haziran 2023, Salı
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Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında 12 kişi gözaltına alındı
78 yaşındaki Döndü Boztepe 6 Şubat 2023 tarihinde ortadan kaybolmuş, çocukları annesini bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Her yerde aranan ama hiçbir iz bulunamayan yaşlı kadının aşk için kaçırıldığı ileri sürülmüş, ortaya atılan iddialar ağızları açık bırakmıştı. Döndü Boztepe'nin kaybının 128'nci gününde flaş gelişme yaşandı, 12 kişi gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'daki Döndü Boztepe olayında yaşanan son gelişmeler...