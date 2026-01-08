Yaşam

Yeni nesil suç çetelerine 'üç aşamalı' darbe! Yönetmen Seren Yüce'ye saldırı anları A Haber'de

Emniyetin kurduğu 'Üst Akıl' sistemiyle yeni nesil suç çetelerine ağır darbe vuruldu. Sosyal medya üzerinden gençleri para ve lüks hayat vaadiyle suça sürükleyen organize yapılar tek tek çökertililirken, tehdit ve yağma amaçlı saldırılarda faili meçhul olaylar sıfırlandı, kurşunlama vakaları ise geçen yıla göre yüzde 50,2 oranında azaldı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, suç çetelerinin kirli ağını ve emniyetin üç aşamalı mücadele formülünü canlı yayında tüm detaylarıyla anlattı.

Yeni nesil suç çetelerine 'üç aşamalı' darbe! Sosyal medyadaki mafya özentisine geçit yok

VİLLA VE LÜKS HAYAT VAADİYLE SUÇ BATAKLIĞINA ÇEKİYORLAR

Yeni nesil çetelerin gençleri nasıl ağlarına düşürdüğünü anlatan Abdurrahman Şimşek, bu yapıların dijital dünyayı bir insan pazarı gibi kullandığını vurguladı:

"Yeni nesil deyince insanların ne olduğunu şöyle kısaca hemen anlatayım; TikTok gibi sosyal medyada 17-20 yaşındaki gençlerimize Telegram gibi yerlerden ulaşılıyor. Onlara 100 bin lira, 50 bin lira, 30 bin lira karşılığı parayla eylem yaptırılıyor. Sonra onlara 'Lüks bir hayat, böyle villalarda yaşayabilirsiniz, geleceğin güçlü mafya liderleri siz olacaksınız' diyerek o filmlerdeki İtalyan mafyaları gibi anlatılarak suça bulaştırıyorlar. Ama şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dijital bir sistem kuruldu. Tüm bu ağlar inceleniyor ve bu eylemi yapanlar motorla eylemi yaptıktan çok kısa süre içinde yakalanıyorlar."

Yeni nesil suç çetelerine ’üç aşamalı’ darbe! Yönetmen Seren Yüce’ye saldırı anları A Haber’de

YÖNETMEN SEZEN YÜCE'YE 'KURYE' KILIĞINDA SALDIRI

Geçtiğimiz haftalarda yönetmen Sezen Yüce'ye yönelik gerçekleştirilen kalleş saldırının perde arkasını Mehmet Karataş şu sözlerle aktardı:

"Burada Seren Yüce'ye yönelik yeni nesil suç çetesi dediğimiz bu kişilerin, yani motosikletli ve kasklı kişilerin daha önce bir tehdidi oluyor. Eşine de aynı gün içerisinde telefonla tehdit geliyor ve daha sonra da bir kurye gibi binanın içerisine giriyorlar. Kurye siparişi getirmiş gibi zile basıyorlar, kapı açılır açılmaz da ateş ediyorlar ve böylece Seren Yüce'yi yaralıyorlar. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli ekipleri o bölgede bir çalışma yaptı, güvenlik kameraları incelendi. İstihbari çalışmalar sonucu isimler belirlendi ve operasyon gerçekleştirildi. Ateş eden kişi tutuklandı, azmettiricilere yönelik de 3 isim belirlendi ve soruşturma devam ediyor."

Yeni nesil suç çetelerine ’üç aşamalı’ darbe! Yönetmen Seren Yüce’ye saldırı anları A Haber’de

SERDAR ÖKTEM CİNAYETİNDE '43 DAKİKALIK' TAKİP: AYAKKABI DETAYI

Emniyetin teknolojiyi ve dikkati birleştirerek suçluyu nasıl anında yakaladığını Serdar Öktem cinayeti üzerinden anlatan Abdurrahman Şimşek, çarpıcı bir detayı paylaştı.

Yeni nesil suç çetelerine ’üç aşamalı’ darbe! Yönetmen Seren Yüce’ye saldırı anları A Haber’de

"Avukat Serdar Öktem biliyorsunuz bir suç grubunun avukatıydı. Rakip grup Serdar Öktem'in bir savcı olduğunu değerlendirerek 3 aylık bir istihbari takip yapıyor. Şişli'de bir pusu kuruyorlar ve maalesef bu arkadaşı öldürüyorlar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tam 43 dakikada, anında MOBESE kameralarından zanlıları yakaladı. Uzun namlulu silahlarla eylemi yapmışlardı. İstanbul Arnavutköy'de, eylemden hemen önce bir benzin istasyonundan kola çekirdek alırken kameralara yansıyorlar. Ayakkabı detayından, o ayakkabıların tespitinden hızlıca bir çalışma yapıldı ve zanlılar paketlendi."

Yeni nesil suç çetelerine ’üç aşamalı’ darbe! Yönetmen Seren Yüce’ye saldırı anları A Haber’de

ÇETELERLE MÜCADELEDE 'ÜÇ AŞAMALI' FORMÜL

Emniyet birimlerinin suçla mücadelede yeni bir strateji izlediğini belirten Abdurrahman Şimşek, operasyonların başarısını istatistiklerle canlı yayında özetledi.

Yeni nesil suç çetelerine ’üç aşamalı’ darbe! Yönetmen Seren Yüce’ye saldırı anları A Haber’de

"Üç aşamalı bir sistem, bir üst akıl kuruldu. Yeni nesil suç çetelerinin kurşunlama olaylarında İstanbul'da geçen yıla oranla yüzde 50,2'lik bir düşüş yaşandı. Faili meçhullere baktığımızda geçen yıl 400'lerin üzerindeyken, şu anda bu saldırıların faili meçhullerinin 48-45 gibi bir rakama düştüğünü görüyoruz. Tehdit ve yağma amaçlı saldırılarda ise faili meçhul neredeyse kalmadı, yüzde 100 oranında bir düşüş var. Emniyet artık sahanın en ufak karakolundan bölge birimlerine kadar her noktada anında operasyon yapabiliyor."

Yeni nesil suç çetelerine ’üç aşamalı’ darbe! Yönetmen Seren Yüce’ye saldırı anları A Haber’de
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN