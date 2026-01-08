Yeni nesil suç çetelerine ’üç aşamalı’ darbe! Yönetmen Seren Yüce’ye saldırı anları A Haber’de

VİLLA VE LÜKS HAYAT VAADİYLE SUÇ BATAKLIĞINA ÇEKİYORLAR

Yeni nesil çetelerin gençleri nasıl ağlarına düşürdüğünü anlatan Abdurrahman Şimşek, bu yapıların dijital dünyayı bir insan pazarı gibi kullandığını vurguladı:

"Yeni nesil deyince insanların ne olduğunu şöyle kısaca hemen anlatayım; TikTok gibi sosyal medyada 17-20 yaşındaki gençlerimize Telegram gibi yerlerden ulaşılıyor. Onlara 100 bin lira, 50 bin lira, 30 bin lira karşılığı parayla eylem yaptırılıyor. Sonra onlara 'Lüks bir hayat, böyle villalarda yaşayabilirsiniz, geleceğin güçlü mafya liderleri siz olacaksınız' diyerek o filmlerdeki İtalyan mafyaları gibi anlatılarak suça bulaştırıyorlar. Ama şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dijital bir sistem kuruldu. Tüm bu ağlar inceleniyor ve bu eylemi yapanlar motorla eylemi yaptıktan çok kısa süre içinde yakalanıyorlar."