Mehmet Akif Ersoy'dan taciz iddialarına şoke eden savunma! Nur Köşker'den sert yanıt

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ek ifadesinde taciz iddialarını reddetti. Ersoy ek ifadesinde kendisini tacizle suçlayan Nur Köşker'in iddialarına 'Saçma hareketlerde bulunduğu için kovuldu.' dedi. Bunun üzerine Ersoy'un sözlerine Nur Köşker'den yanıt gecikmedi.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.

Hatırlanacağı üzere Habertürk eski spikeri Nur Köşker, kanalda çalıştığı dönemde Mehmet Akif Ersoy tarafından tacize uğradığını anlattı.

Ersoy'un kendisine "Endamını masanın arkasına saklanmışlar yönetmene söyle LED'in önüne geç" şeklinde mesaj göndererek bacaklarını göstermesini istediğini söyleyen Köşker, "Bu adam yüzünden ülkeyi terk ettim ABD'ye yerleştim" ifadelerini kullandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mehmet Akif Ersoy ise verdiği ek ifadede Nur Köşker'in iddialarını yalanladı. Nur Köşker'in iddialarını husumetten kaynaklı olduğunu söyleyen Mehmet Akif Ersoy, "Nur Köşker saçma hareketlerde bulunduğu için kanaldan kovulmuştur. Bu yüzden bize husumet beslemektedir. Habertürk'ün asansörlerinde 7/24 kamera kayıttadır. Beyanları iftiradır ve asılsızdır. Daha önce de çalıştığı bir kanalda buna benzer bir iftirayla davaya konu olmuşlar diye duydum. Genel yayın yönetmeni olmadan önce arkadaş olarak mesajlaşmış olabilirim ancak genel yayın yönetmeni olduktan sonra hiçbir şekilde mesajlaşmadım" savunması yaptı.

"İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ'NÜ ARAYIP..."
Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy'un bu iddialarını sosyal medyadan yanıtladı. "İstifa mı ettim, kovuldum mu; bunu öğrenmek zor değil. Dönemin İnsan Kaynakları Müdürü'ne sorulabilir" diyen Nur Köşker, Ersoy ile ilgili çok sert ifadeler kullandı:

Taciz iddialarını dile getiren bir kadını "kovulduğu için husumet beslemekle" suçlamak, bu ülkede maalesef çok tanıdık bir savunma refleksi.

İstifa mı ettim, kovuldum mu; bunu öğrenmek zor değil. Dönemin İnsan Kaynakları Müdürü'ne sorulabilir. Ayrıca İnsan Kaynakları Müdürü'nü arayıp, "Çalışmalarından çok memnunuz fakat kendisine bir pozisyon değişikliği önerdik, kabul etmediği için istifa etmek istiyor. Bir türlü ikna edemedik" diyenin kim olduğu da rahatlıkla teyit edilebilir.

