Mehmet Akif Ersoy'dan taciz iddialarına şoke eden savunma! Nur Köşker'den sert yanıt

"İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ'NÜ ARAYIP..."

Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy'un bu iddialarını sosyal medyadan yanıtladı. "İstifa mı ettim, kovuldum mu; bunu öğrenmek zor değil. Dönemin İnsan Kaynakları Müdürü'ne sorulabilir" diyen Nur Köşker, Ersoy ile ilgili çok sert ifadeler kullandı:

Taciz iddialarını dile getiren bir kadını "kovulduğu için husumet beslemekle" suçlamak, bu ülkede maalesef çok tanıdık bir savunma refleksi.

İstifa mı ettim, kovuldum mu; bunu öğrenmek zor değil. Dönemin İnsan Kaynakları Müdürü'ne sorulabilir. Ayrıca İnsan Kaynakları Müdürü'nü arayıp, "Çalışmalarından çok memnunuz fakat kendisine bir pozisyon değişikliği önerdik, kabul etmediği için istifa etmek istiyor. Bir türlü ikna edemedik" diyenin kim olduğu da rahatlıkla teyit edilebilir.