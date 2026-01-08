Mehmet Akif Ersoy'dan taciz iddialarına şoke eden savunma! Nur Köşker'den sert yanıt
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ek ifadesinde taciz iddialarını reddetti. Ersoy ek ifadesinde kendisini tacizle suçlayan Nur Köşker'in iddialarına 'Saçma hareketlerde bulunduğu için kovuldu.' dedi. Bunun üzerine Ersoy'un sözlerine Nur Köşker'den yanıt gecikmedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:24