Yaşam

İstanbul’u fırtına vurdu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgâr, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Birçok ilçede devrilen ağaçlar yolları kapatırken, bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar zarar görürken, ekipler olumsuzluklara müdahale etmek için teyakkuz halinde çalışıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u etkisi altına alan rüzgarın 11 Bofor (yaklaşık 105 km/sa) şiddetine ulaştığını duyurdu. Bofor skalasında 12. kademe doğrudan "kasırga" olarak adlandırılırken, 11. kademe geniş çaplı yıkıcı hasar, ağaçların kökünden sökülmesi ve ağır cisimlerin havada savrulması anlamına geliyor.

BU SAATLER ÇOK KRİTİK!

Fırtınanın bugün öğle saatlerinde zirve noktasına ulaşması bekleniyor. AKOM ve Valilik, özellikle Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlara "mümkünse dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR EZİLDİ!

Fırtına sabah saatlerinden itibaren kentin pek çok noktasında yıkıma neden oldu: Avcılar'da bir iş merkezinin dış cephe kaplaması ve çatısı büyük bir gürültüyle yola savruldu. Görgü tanıkları, "Kıyamet kopuyor sandık" diyerek paniği anlattı.

Esenler'de 4 katlı bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 2 otomobil hurdaya döndü. Kaldırımda yürüyen bir kadın, parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bakırköy'ün Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın üzerine ağaç dalı düşmesi sonucu 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Bahçelievler-Yenibosna'da devrilen bir ağacın altında kalan vatandaş, çevredekilerin yardımıyla hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece: Sitelerin çatı yalıtımları uçarken, devrilen ağaçlar yolları trafiğe kapattı.

DENİZ ULAŞIMI TAMAMEN DURDU!

Marmara Denizi genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına, deniz ulaşımında büyük aksamalara neden oluyor. 8 Ocak 2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Bursa arasındaki deniz otobüsü seferleri ile İstanbul içi vapur hatları geçici olarak durduruldu. Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına ulaşım operatörlerinden peş peşe iptal duyuruları geldi.

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI'NDA ADALAR VE BOĞAZ HATTI DURDU

İstanbul'da şehir içi deniz ulaşımının kalbi sayılan Şehir Hatları'nda da durum farklı değil. Yapılan resmi açıklamaya göre, özellikle Adalar çevresindeki yüksek dalgalar ve Boğaz hattındaki sert rüzgâr nedeniyle birçok hat askıya alındı. Maltepe, Bostancı, Beşiktaş ve Kabataş bağlantılı Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. Ayrıca Anadolu Hisarı ile Eminönü arasındaki sabah seferleri de hava muhalefeti engeline takıldı.

VATANDAŞLAR İÇİN HAYATİ UYARILAR LİSTESİ

Yetkililer can ve mal kaybını önlemek için şu listeyi güncelledi: Bina diplerine, ağaç altlarına ve tabela yanlarına araç bırakmayın. Saksı, sandalye ve kurutmalık gibi eşyaları içeri alın. Lodos nedeniyle oluşabilecek baca geri tepmelerine karşı uyanık olun. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın; dışarıdayken baş bölgenizi korumaya özen gösterin.

ORMANA GİRİŞLER KAPATILDI

Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı koruların tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldığı vurgulanan açıklamada, kapatılan korular şu şekilde sıralandı:

"Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hidiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Beykoz Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu ve Fethi Paşa Korusu."

AYASOFYA'DA MİMAR SİNAN MİNARESİ'NE AİT ALEM ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE DÜŞTÜ

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem, cami bahçesine düştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ilgili uzman ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ve minare alemine yönelik müdahalenin titizlikle gerçekleştirileceğini bildirdi.

Açıklamada, cami bahçesinde devrilen ağacın belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacağı da belirtildi.

