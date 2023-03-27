27 Mart 2023, Pazartesi
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Müge Anlı’da ağlatan kavuşma! 20 yıldır aradığı annesini buldu
3 yaşından beri hiç görmediği annesini arayan Dilek, gelen mesajla yıkılmıştı. "Kızıma doğru düzgün bir hayat veremedim bu yüzden de başka bir çocuk dünyaya getirmedim. Kızımın hayatını bir başka çocukla paylaşmak istemedim" diyen annenin, kızıyla görüşmek istememesi herkesi şoke etti. Hafta sonu Müge Anlı ekibiyle görüşen anne kızıyla canlı yayında kavuştu. 20 yıldır aradığı annesi Emine Kurtlar’a ilk kez sarılan Dilek ayakta durmakta güçlük çekti. İşte yaşananlar…