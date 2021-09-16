Müge Anlı Vedat Alexander Schlienbecker’in anne babasını dakikalar içinde buldu

1988 yılında İzmir’de cami avlusuna bırakılan Vedat Alexander Schlienbecker ve ablası, Alman bir çift tarafından evlatlık alındı. Aradan geçen yıllarda aile özlemi yaşayan Vedat Alexander Schlienbecker, ailesini bulabilmek için Türkiye’ye geldi. Türk arkadaşlarının yönlendirmesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert’e konuk olan Vedat Alexander Schlienbecker, mucizeyi yaşadı. Müge Anlı ve ekibi, dakikalar içinde anne babasına ulaştı. 33 yıllık hasreti canlı yayında son bulan genç adam, 19 kardeşi daha olduğunu öğrendi.