01 Şubat 2022, Salı
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Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde karar çıktı! Son duruşmada tutuklu sanıklara ceza yağdı
Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde karar çıktı. Müge Anlı dün davanın görüldüğünü, ağır ceza başkanının konuya Mehmet Muharrem Bey'in akrabalarına baş sağlığı dileyerek başladığını, 3 tutuklu sanık, biri Cahit Ergül, Ercan Mercanoğlu, Ercan Bozkurt'un tasarlayarak kasten öldürme suçu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, yağma suçundan 12 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma dolayısı ile de 4 yıl ayrı olarak ceza aldıklarını söyledi.