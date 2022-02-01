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Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde karar çıktı! Son duruşmada tutuklu sanıklara ceza yağdı

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Giriş: 01.02.2022 11:33
Güncelleme:01.02.2022 11:33
Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde karar çıktı. Müge Anlı dün davanın görüldüğünü, ağır ceza başkanının konuya Mehmet Muharrem Bey'in akrabalarına baş sağlığı dileyerek başladığını, 3 tutuklu sanık, biri Cahit Ergül, Ercan Mercanoğlu, Ercan Bozkurt'un tasarlayarak kasten öldürme suçu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, yağma suçundan 12 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma dolayısı ile de 4 yıl ayrı olarak ceza aldıklarını söyledi.
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