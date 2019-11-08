08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.11.2019

14 yaşındaki kızına tecavüz eden Gökhan Özkan'ı öldürülen katil zanlısının eşi Müge Anlı canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu - 08.11.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran bir olayın sır perdesi aralandı. 14 yaşındaki kızı ile ilişkiye girdiği iddia edilen 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı katleden Ercan Orhan cinayeti karakolda itiraf etti. Ercan Orhan'ın eşi Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Gökhan Özkan'ın kızını evlenme vaadiyle kandırarak tecavüz ettiğini söyleyen acılı anne eşi Ercan Orhan'ın, Gökan Özkan'ı öldürdüğünü karakolda itiraf ettiği o anda öğrendiğini söyledi ve Gökhan Özkan'ın ailesinin iddialarına yanıt verdi. İşte Müge Anlı 8 Kasım 2019 Cuma günkü canlı yayınında "Gökhan Özkan cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran bir olayın sır perdesi aralandı.

"EVLENME VAADİYLE KIZIMI KANDIRIP TECAVÜZ ETTİ"

14 yaşındaki kızı ile ilişkiye girdiği iddia edilen 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı katleden Ercan Orhan cinayeti karakolda itiraf etti. Ercan Orhan'ın eşi Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Gökhan Özkan'ın kızını evlenme vaadiyle kandırarak tecavüz ettiğini söyleyen acılı anne eşi Ercan Orhan'ın, Gökan Özkan'ı öldürdüğünü karakolda itiraf ettiği o anda öğrendiğini söyledi ve Gökhan Özkan'ın ailesinin iddialarına yanıt verdi. İşte Müge Anlı 8 Kasım 2019 Cuma günkü canlı yayınında Gökhan Özkan cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Müge Anlı 8 Kasım canlı yayın tek parça izle
Müge Anlı 8 Kasım canlı yayın tek parça izle
Gülümser Bulut cinayetinde flaş gelişme o isim tutuklandı
Gülümser Bulut cinayetinde flaş gelişme o isim tutuklandı
Cinayeti işlediğini itiraf etti
Cinayeti işlediğini itiraf etti
Kan donduran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!
Kan donduran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!
Müge Anlı'da aranan kayıp bulundu
Müge Anlı'da aranan kayıp bulundu
Müge Anlı 7 Kasım canlı yayın tek parça kesintisiz izle |Video
Müge Anlı 7 Kasım canlı yayın tek parça kesintisiz izle |Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı canlı yayın 1 Kasım cuma tamamını izle
Müge Anlı canlı yayın 1 Kasım cuma tamamını izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ekim Perşembe tamamını izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ekim Perşembe tamamını izle
Müge Anlı canlı yayın 30 Ekim tamamını izle
Müge Anlı canlı yayın 30 Ekim tamamını izle
49 gündür aranan adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu
49 gündür aranan adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu
Daha Fazla Video Göster