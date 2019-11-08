Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran bir olayın sır perdesi aralandı. 14 yaşındaki kızı ile ilişkiye girdiği iddia edilen 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı katleden Ercan Orhan cinayeti karakolda itiraf etti. Ercan Orhan'ın eşi Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Gökhan Özkan'ın kızını evlenme vaadiyle kandırarak tecavüz ettiğini söyleyen acılı anne eşi Ercan Orhan'ın, Gökan Özkan'ı öldürdüğünü karakolda itiraf ettiği o anda öğrendiğini söyledi ve Gökhan Özkan'ın ailesinin iddialarına yanıt verdi. İşte Müge Anlı 8 Kasım 2019 Cuma günkü canlı yayınında "Gökhan Özkan cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran bir olayın sır perdesi aralandı.

"EVLENME VAADİYLE KIZIMI KANDIRIP TECAVÜZ ETTİ"

14 yaşındaki kızı ile ilişkiye girdiği iddia edilen 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı katleden Ercan Orhan cinayeti karakolda itiraf etti. Ercan Orhan'ın eşi Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Gökhan Özkan'ın kızını evlenme vaadiyle kandırarak tecavüz ettiğini söyleyen acılı anne eşi Ercan Orhan'ın, Gökan Özkan'ı öldürdüğünü karakolda itiraf ettiği o anda öğrendiğini söyledi ve Gökhan Özkan'ın ailesinin iddialarına yanıt verdi. İşte Müge Anlı 8 Kasım 2019 Cuma günkü canlı yayınında Gökhan Özkan cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...