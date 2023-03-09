Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Mart Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evinin balkonundan kaçtı, yayında annesiyle buluştu! Çözüm mü arıyor, sorun mu çıkartıyor? Problem nasıl çözülecek? 18 yaşındaki genç kızın babası İsrafil Kandemir canlı yayında! Öldürüldü, intihar süsü verildi! İlişki yumağının son halkası, düşündüren fotoğraf! Burhan Karakuş cinayetindeki ihanet sarmalı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evinin balkonundan kaçtı, yayında annesiyle buluştu! Çözüm mü arıyor, sorun mu çıkartıyor? Problem nasıl çözülecek? 18 yaşındaki genç kızın babası İsrafil Kandemir canlı yayında! Öldürüldü, intihar süsü verildi! İlişki yumağının son halkası, düşündüren fotoğraf! Burhan Karakuş cinayetindeki ihanet sarmalı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.