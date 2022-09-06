Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Eylül Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Eylül 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; dövüldü, canından oldu... Kim öldürdü, nasıl yok edildi? Canlı yayında yüzleşme! Hangisi doğruyu söylüyor? DJ Gezgin Mehmet Karahan cinayeti! 15 yaşında bir kız çocuğu, onu alıkoyan 34 yaşındaki komşusu, bir babanın endişeli bekleyişi, korkutan iddialar, hareketli anlar! Kocaeli’den kaybolan kızımızla ilgili sıcak gelişme! Kanlı biten düğün hazırlığı, 3 ayrı kıskançlık, kuşkuların birleştiği nişanlı... 19 yaşındaki Rabia Aslan’ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Eylül 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; dövüldü, canından oldu... Kim öldürdü, nasıl yok edildi? Canlı yayında yüzleşme! Hangisi doğruyu söylüyor? DJ Gezgin Mehmet Karahan cinayeti! 15 yaşında bir kız çocuğu, onu alıkoyan 34 yaşındaki komşusu, bir babanın endişeli bekleyişi, korkutan iddialar, hareketli anlar! Kocaeli'den kaybolan kızımızla ilgili sıcak gelişme! Kanlı biten düğün hazırlığı, 3 ayrı kıskançlık, kuşkuların birleştiği nişanlı... 19 yaşındaki Rabia Aslan'ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.