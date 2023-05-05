Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Mayıs Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir baba, birbirlerine düşman kesilen evlatları! Tarla kavgasında kan mı aktı! İddialar ve kuşkular! 81 yaşındaki adam öldürüldü mü? Üç yaşındaki oğlunu alıp gitti! Kendisine ‘cennet çiçeği’ mi dedi? Çarpıcı iddialar, babaannenin endişeleri! 37 yaşındaki Raziye Kürkçü’nün kaybı! Kocasını oğlu yanına aldı, ikinci baharı kara kışa döndü! Büyük aşk, dinmeyen hasret, tek bir istek! 81 yaşındaki Necati Deniz’in alıkonulduğu iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir baba, birbirlerine düşman kesilen evlatları! Tarla kavgasında kan mı aktı! İddialar ve kuşkular! 81 yaşındaki adam öldürüldü mü? Üç yaşındaki oğlunu alıp gitti! Kendisine 'cennet çiçeği' mi dedi? Çarpıcı iddialar, babaannenin endişeleri! 37 yaşındaki Raziye Kürkçü'nün kaybı! Kocasını oğlu yanına aldı, ikinci baharı kara kışa döndü! Büyük aşk, dinmeyen hasret, tek bir istek! 81 yaşındaki Necati Deniz'in alıkonulduğu iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Mayıs Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.