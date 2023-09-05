Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Eylül Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; soru işaretleriyle dolu bir kayıp, iddiaların odağındaki sevgili, olaylı bir ilişki, kıskançlık krizleri! Ekmekleri alıp nereye kayboldu? 78 yaşında bir kadın, odunluğunda bulunan kemik parçaları, odun müptelası komşu, ölüm sessizliği! Döndü Boztepe öldürüldü mü? 19 yaşında bir genç, arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti, en son görüldüğü plajda kayboldu! Özlem, acı, endişe... Veli Eren Atay’ın kaybı! Düğününe 3 ay vardı, beklenmedik anda kayıplara karıştı! Şüpheli hareketlilik, yanıt aranan sorular! 28 yaşındaki Ramazan Altın’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Eylül 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; soru işaretleriyle dolu bir kayıp, iddiaların odağındaki sevgili, olaylı bir ilişki, kıskançlık krizleri! Ekmekleri alıp nereye kayboldu? 78 yaşında bir kadın, odunluğunda bulunan kemik parçaları, odun müptelası komşu, ölüm sessizliği! Döndü Boztepe öldürüldü mü? 19 yaşında bir genç, arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti, en son görüldüğü plajda kayboldu! Özlem, acı, endişe... Veli Eren Atay'ın kaybı! Düğününe 3 ay vardı, beklenmedik anda kayıplara karıştı! Şüpheli hareketlilik, yanıt aranan sorular! 28 yaşındaki Ramazan Altın'ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.