Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Ocak Perşembe canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Ocak 2024 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; soru işaretleriyle dolu bir kayıp, canlı yayında yüzleşen taraflar, karşılıklı şüpheler. Parmak izi, komplo teorisi. Mehmet Ali Özdemir öldürüldü mü? 12 yıldır izine rastlanmayan genç. Düşmeyen tansiyon. Evlat sevgisi kalmayan baba, ardı arkası kesilmeyen iddialar. Kuşku uyandıran detaylar. Mevlüt Atlar'ın kaybında cinayet şüphesi. Bir ailenin çöplüğe dönen evi. "Atma lazım olur" dedi, acı tablo ortaya çıktı. Kimi sorumlu tutuyor? Her şeyin farkında mı? Gerçekle yüzleşecek mi? Kumru Ailesi'nin evindeki çöpler ne olacak? ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Ocak 2024 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Soru işaretleriyle dolu bir kayıp, canlı yayında yüzleşen taraflar, karşılıklı şüpheler. Parmak izi, komplo teorisi. Mehmet Ali Özdemir öldürüldü mü? 12 yıldır izine rastlanmayan genç. Düşmeyen tansiyon. Evlat sevgisi kalmayan baba, ardı arkası kesilmeyen iddialar. Kuşku uyandıran detaylar. Mevlüt Atlar'ın kaybında cinayet şüphesi. Bir ailenin çöplüğe dönen evi. "Atma lazım olur" dedi, acı tablo ortaya çıktı. Kimi sorumlu tutuyor? Her şeyin farkında mı? Gerçekle yüzleşecek mi? Kumru Ailesi'nin evindeki çöpler ne olacak? ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 4 OCAK CANLI YAYIN İZLE